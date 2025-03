Un Segnale di Allerta: Potevo Salvarlo

La morte di Gene Hackman e di sua moglie Betsy Arakawa continua a suscitare attenzione. La coppia è stata trovata deceduta il 26 febbraio nella loro villa a Santa Fe, con la presenza di misteri inerenti le circostanze della loro morte e la questione dell’eredità. Gene Hackman aveva 95 anni e Betsy 64. Jesse Kesler, il loro factotum, ha rivelato che aveva avuto premonizioni riguardo al benessere della coppia nei giorni precedenti. Ha tentato di contattarli per oltre due settimane, preoccupato per il silenzio sia di Betsy, che sentiva ogni tre giorni, sia di Gene. Kesler ha anche chiesto assistenza alla polizia per effettuare un controllo di sicurezza, ma senza successo, poiché non erano familiari diretti.

La moglie di Hackman è morta l’11 febbraio a causa di un hantavirus, un virus trasmesso dai roditori, mentre Gene è deceduto il 17 febbraio per cause naturali, aggravate da una malattia cardiaca e Alzheimer avanzato. I figli di Gene, Christopher, Elizabeth e Leslie, hanno scoperto solo dopo la morte dei genitori che l’eredità di 80 milioni di dollari era stata lasciata esclusivamente a Betsy. Tuttavia, con la sua morte avvenuta prima di quella di Gene, gli eredi potrebbero beneficiare del patrimonio, una situazione inaspettata per loro.

Leslie, la figlia di Hackman, ha affermato di non aver avuto contatti con il padre e che è stata avvisata dalla polizia dopo la scoperta dei corpi. Kesler si sente rattristato per non aver potuto fare di più e rimpiange di non aver seguito le sue intuizioni.