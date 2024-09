un secondo piatto di pesce gustoso

Ecco come preparare una semplice ma gustosa gallinella all’acqua pazza, un secondo piatto di pesce.

Arricchire di gusto il pranzo o la cena è molto facile con la ricetta della gallinella all’acqua pazza. Si tratta di un secondo piatto di pesce, leggero e sfizioso, buono anche da servire per la cena. Prepararlo è molto semplice e basta poco tempo, perché il pesce cuoce direttamente con gli altri ingredienti; bastano acqua, vino, olio d’oliva, pomodorini e poco altro per creare un succulento sughetto.

La gallinella è un pesce saporito, si presta molto bene a questa preparazione che detiene il suo punto di forza nella sua semplicità. Avete già l’acquolina in bocca? Andiamo subito in cucina!

Gallinella all’acqua pazza

Preparazione della ricetta per la gallinella all’acqua pazza

Se dovete pulire il pesce, procedete squamando ed eviscerando il prodotto. Togliete branchie e pinne e sciacquateli sotto acqua corrente, poi tamponateli con un canovaccio pulito. Prendete una padella e versate l’olio d’oliva sul fondo. Aggiungete l’aglio e fatelo dorare su fuoco moderato. Lavate i pomodorini e tagliateli a metà; quindi, aggiungeteli nella padella. Insaporite con il sale e con il prezzemolo tritato. A questo punto aggiungete il pesce e sfumate con il vino bianco. Quando l’acol sarà completamente evaporato, versate l’acqua e alzate a fuoco alto, lasciando cuocere per 10 minuti, o fino a quando raggiunge il bollore. Successivamente coprite con coperchio. Fate cuocere per circa 15 minuti. Al termine eliminate l’aglio, insaporite con il pepe e servite.

Conservazione

La gallinella all’acqua pazza è un pesce tanto buono che, preparato in questa maniera, diventa succulento e irresistibile. Il consiglio migliore è di consumarlo subito, evitando la conservazione. Tuttavia potete anche conservarlo in frigo per 1 giorno, all’interno di un apposito contenitore con coperchio. Scongeliamo la congelazione in freezer.

