un secondo piatto con carne e verdure

Il petto di pollo con i peperoni è un secondo piatto gustoso e completo, con carne e verdure.

La ricetta del petto di pollo con i peperoni è facile e veloce, oltre che molto completa. Il petto di pollo è molto tenero e, accanto a un ingrediente ricco di sapore come i peperoni, si raggiunge un connubio inaspettato ma vincente. Una volta cotti insieme, pollo e peperoni si uniscono in un secondo piatto sfizioso e invitante: per prepararlo bastano pochi minuti, dovete ricordare, però, di includere altri ingredienti, per aromatizzare il tutto. Non dimenticate di sfumare con del vino bianco per donare al secondo di carne al giusta spinta e usate il rosmarino, per aggiungere più gusto a questo secondo.

Petto di pollo con peperoni

Preparazione della ricetta per il petto di pollo con i peperoni

Prima di cominciare, tagliate il petto di pollo a strisce o a bocconcini, in base a come preferite. Potete anche decidere di dividere il petto unicamente a metà e lasciarlo intero, calcolate che in questo modo i tempi di cottura si allungano. Inoltre, lavate e tagliate a strisce anche la polpa dei peperoni, dopo aver tolto i semi e le parti bianche dall’interno. Prendete una padella con fondo antiaderente e versate l’olio a filo. Mettetela sul fornello per scaldare il contenuto, poi potete aggiungere lo spicchio d’aglio e farlo rosolare. Aggiungete il rosmarino, poi anche i pezzi di petto di pollo. A questo punto, fate cuocere a fuoco alto il tutto per 5 minuti; ricordate di rigirarli di tanto in tanto. Successivamente, sfumate con il vino bianco e lasciate evaporare. Poi, versate anche l’acqua e insaporite con sale e pepe. Aggiungete in padella i peperoni e coprite con il coperchio. Fate cuocere per circa 20-25 minuti, fino a quando la carne appare ben cotta. Al termine, potete impiattare eliminando l’aglio.

Conservazione

Il petto di pollo con peperoni è un’ottima alternativa al classico secondo piatto di pollo, perché è ricco di gusto e nutrienti grazie alla presenza delle verdure. Potete conservarlo per 2 giorni in un contenitore ermetico.

