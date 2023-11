Un sarto immerso fino al collo con una macchina da cucire appoggiata sulla sp…

📷 • Un sarto immerso fino al collo con una macchina da cucire appoggiata sulla spalla. Lo sguardo sorridente ma imbarazzato; 📷 • Le “Ragazze di Prince Street” che fanno scoppiare le bolle delle gomme da masticare proprio davanti all’obiettivo; 📷 • Un vecchio con il basco e la cartella di pelle che tira un sampietrino contro i carri armati del Patto di Versavia nel ’68; 📷 • Una donna sull’uscio di casa che osserva sconvolta sei soldati britannici partire all’assalto di un gruppo di lanciatori di pietre; 📷 • Stesso tubo, stessa acqua: da una parte però è raffreddata e dall’altra no. Un erogatore è moderno, l’altro è vecchio e scrostato. La questione razziale americana in uno scatto; 📷 • Lo sguardo di un uomo nel momento in cui viene arrestato e vede svanire il suo sogno di attraversare il confine tra il Messico e gli Stati Uniti. Sei fotografie talmente “assurde” da essere diventate pezzi fondamentali di Storia.

@mariocalabresi ha voluto saperne di più ed è andato all’inseguimento di chi, in quei momenti, c’era. “A occhi aperti” è in libreria.