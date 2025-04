Un Ritorno dal Dolore Estremo

Monica Setta, giornalista e conduttrice di “Storie di Donne al Bivio”, ha condiviso su Instagram la sua recente disavventura di salute. È stata ricoverata a causa di un’ernia strozzata che le ha causato forti dolori addominali, non alleviabili con antidolorifici. Dopo una visita del suo medico di fiducia, il prof. Luigi Masoni, è stata sottoposta a un’operazione d’urgenza.

In un post pubblicato il 31 marzo, Monica ha raccontato: “Ho avuto improvvisamente dolori fortissimi alla pancia… dopo avermi visitato, mi ha ricoverato in clinica dove sono stata operata”. Ha spiegato che l’intestino era bloccato a causa dell’ernia e ha espresso gratitudine verso il prof. Masoni per la sua professionalità e umanità.

Una volta ripresa, ha voluto rassicurare i suoi fan riguardo la sua salute, sottolineando di essere completamente guarita dopo l’operazione. Ha ringraziato anche il suo compagno, Alessio Vetrano, e la figlia Gaia Torlontano per il supporto ricevuto durante la convalescenza.

Nella sua comunicazione, ha provenuto a rispondere ai numerosi messaggi di preoccupazione ricevuti, spiegando che, sebbene non potesse rispondere a ognuno, stava bene e stava recuperando completamente. La notizia della sua operazione ha suscitato una grande reazione da parte di amici e colleghi, tra cui personaggi famosi come Rita Dalla Chiesa e Adriana Volpe, che hanno espresso affetto e supporto. Monica ha incluso nel post una foto della sua mano con la flebo in ospedale, evidenziando così il periodo difficile appena trascorso.