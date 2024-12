Un Risveglio Inaspettato: Dalla Spazzatura alla Salvezza a Verona

A Verona, un grave incidente ha coinvolto un giovane senzatetto straniero che, per sfuggire al freddo, si era rifugiato in un cassonetto della plastica. Il ragazzo, poco più che ventenne, si è addormentato all’interno del contenitore in una strada della zona Stazione – Porta Nuova. All’alba, un camion autocompattatore ha svuotato il cassonetto senza che lui si svegliasse. Fortunatamente, il giovane ha aperto gli occhi poco prima di essere scaricato in una discarica dell’Amia, trovandosi circondato da rifiuti, ed è riuscito a mettersi in salvo, evitando un destino tragico.

I netturbini che operavano sul mezzo hanno raccontato di aver avuto un momento di paura, ma poi si sono sollevati di fronte alla fortuna del ragazzo, che non ha riportato lesioni gravi. Nonostante il giovane non parlasse italiano e manifestasse la volontà di non andare in ospedale, i dipendenti hanno deciso di contattare i soccorsi. Quando i sanitari sono intervenuti, hanno portato il ragazzo per essere medicato, e ha riportato solo un polso rotto e alcune contusioni.

Non è la prima volta che episodi simili si verificano a Verona; negli ultimi mesi, due situazioni analoghe sono state segnalate, ma in quei casi i clochard si erano svegliati prima di essere trasportati in discarica. Gli operatori dell’Amia hanno annunciato che, nel giro di due anni, i bidoni non esisteranno più poiché verrà introdotto il servizio di raccolta porta a porta, con cassonetti con apertura controllata per rifiuti secchi e umidi, al fine di prevenire tali situazioni.

Questo evento mette in luce le difficoltà che vivono spesso le persone senza casa e l’importanza di un sistema di gestione dei rifiuti più sicuro, che possa proteggere anche i più vulnerabili. La testimonianza dei netturbini, da un momento di panico a una gioia rinnovata per il salvataggio del giovane, evidenzia la vulnerabilità della situazione. La comunità e le autorità locali sono chiamate a prestare maggiore attenzione e sviluppare soluzioni per garantire la sicurezza di tutti.