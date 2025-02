Un rischio mortale che richiede risposte globali

L’aviaria è una malattia virale causata da virus influenzali di tipo A, principalmente trasmessi dagli uccelli. Questa patologia rappresenta una grave minaccia per le donne in gravidanza e i loro bambini, con uno studio del Murdoch Children’s Research Institute che evidenzia tassi di mortalità superiori al 90% per le donne incinte affette da H5N1, e un alto rischio di morte per il feto. La necessità di includere le donne in gravidanza nei programmi di vaccinazione e pianificazione pandemica è cruciale per prevenire morti evitabili.

I virus dell’aviaria emergono principalmente in Asia e Medio Oriente, dove la stretta interazione tra esseri umani e animali favorisce la trasmissione. Le epidemie si verificano spesso in mercati di animali vivi o in condizioni igieniche scarse. I sintomi dell’influenza aviaria iniziano come un’influenza stagionale ma possono progredire rapidamente, comportando gravi complicazioni respiratorie. La diagnosi avviene tramite test di laboratorio avanzati.

Attualmente non esiste un trattamento specifico per l’influenza aviaria, ma farmaci antivirali come Oseltamivir e Zanamivir possono aiutare a ridurre i sintomi. La gestione delle donne in gravidanza infette richiede un approccio multidisciplinare.

Le donne incinte sono più vulnerabili alle infezioni virali a causa delle modifiche fisiologiche e immunologiche durante la gravidanza, aumentando il rischio di complicazioni severe. La mortalità per il feto è elevata, e molti neonati sopravvissuti nascono prematuri, con ripercussioni sulla salute a lungo termine. È urgente sviluppare misure preventive e coinvolgere le donne in gravidanza negli studi clinici sui vaccini per migliorare la loro protezione durante le emergenze sanitarie. L’aviaria, con le sue potenzialità pandemiche, richiede costante preparazione e sorveglianza globale.