Un rimedio naturale e innocuo per un gatto combinaguai: non li butterai più

Vuoi un rimedio per le marachelle del tuo amico a quattro zampe? Ecco un rimedio naturale e innocuo per un gatto combinaguai.

I felini sono animali indipendenti, spesso solitari ma anche molto curiosi e la loro curiosità può portarli al compimento di vere e proprie marachelle.

Chi condivide la propria abitazione con un Micio si è ritrovato sicuramente, almeno una volta nella vita, un vaso rotto, oggetti fatti in mille pezzi o ancora la pianta preferita completamente distrutta.

I rimedi per allontanare la nostra palla di pelo da tutti questi oggetti sono molti, ma forse questo non lo avete mai provato! Vediamo qui di seguito qual è il rimedio naturale per fermare un gatto combinaguai.

Rimedio naturale per fermare un gatto combinaguai

Vasi rotti, oggetti in brandelli, piante rovesciate e rovinate, sono solo alcune delle marachelle che può combinare il nostro amico a quattro zampe.

Molto spesso proprio per queste marachelle e per l’amore che proviamo per il nostro Micio, tendiamo a rinunciare ad abbellire con i nostri gingilli preferiti o con delle belle piante il nostro appartamento.

Ma perché rinunciare? Esistono molti modi per allontanare i felini dagli oggetti a cui teniamo tanto. C’è chi utilizza prodotti chimici, che però possono causare problemi alla salute della nostra palla di pelo o chi spruzza acqua al proprio felino per allontanarlo, metodo del tutto sbagliato.

Tuttavia c’è anche chi utilizza l’erba gatta, o le bucce degli agrumi, il cui odore non è molto gradito dai nostri amici a quattro zampe.

Pochi sono a conoscenza che vi è anche un altro metodo del tutto naturale e innocuo che può fermare un gatto combinaguai: la posa (o fondo) del caffè.

Ma come mai il fondo del caffè allontana i nostri amici a quattro zampe dai nostri oggetti o piante? Semplice, i felini non sopportano molti odori, tra cui l’odore degli agrumi, della citronella, del timo, del rosmarino, della menta e anche se può sembrare strani, non sopportano l’odore del caffè.

Proprio per questo motivo i nostri amici a quattro zampe quando sentono, con il loro olfatto speciale, il profumo del caffè tendono ad allontanarsi dall’oggetto che presenta tale odore.

Quindi se anche voi “combattete” ogni giorno con il vostro gatto in quanto è un vero e proprio combinaguai, per salvare le vostre piante vi basterà semplicemente cospargere la posa del caffè sul sottovaso della pianta ed evitare in modo del tutto naturale l’avvicinamento del Micio.