Un ratto ha attaccato Shakira sul set del nuovo video musicale

La registrazione del video musicale di Copa Vacía è stata parecchio movimentata per Shakira. Non solo la rottura dell’acquario nel quale hanno registrato alcune scene della clip, ma c’è stata anche l’entrata in scena di un ratto che ha attaccato la cantante colombiana.

“Il nuovo video non è stato facile da girare. L’acquario si è rotto, il set ha iniziato ad allagarsi e hanno dovuto portarmi fuori da lì. Non potevo uscire perché avevo una coda da sirena e non potevo uscire con le mie gambe. Il team alla fine ha dovuto portarmi fuori con una gru. – ha rivelato Shakira in un’intervista – Per fortuna è andato tutto bene e sono qui a raccontarlo. Il singolo Music Session 53? Non mi aspettavo tutto quel successo immediato. Sono molto felice di com’è andata. Il mio team mi ripeteva ‘non pubblicare questa canzone, devi modificare il testo, cambia almeno un po’ delle parole che hai usato’. Ma perché mai? Non sono un funzionario pubblico o un membro delle Nazioni Unite! Io sono un’artista e devo esprimermi, dire quello che sento, come lo sento e non ho altra maniera di farlo se non con la musica. La mia libertà di esprimermi non è negoziabile”.

Il ratto si avvicina troppo a Shakira.

Ieri Shakira ha pubblicato un video in cui si vede un grosso ratto che si dirige verso di lei sul set di Copa Vacía: “Cose che succedono alle sirene“. Praticamente il crossover di Ratatouille e The Little Mermaid.

La traduzione di Copa Vacía.

Vedi? Così

Di questo passo non posso andare avanti

Non so cos’altro fare

Per ottenere di più da te

Perché non vuoi quando voglio io?

Sei più freddo di gennaio

Chiedo calore e tu non mi dai altro che ghiaccio, oh, oh

Ho avuto sete di te per tanto tempo, non so perché

Mi è rimasta la voglia di saperne di più e la voglia di bere da una tazza vuota

Ho avuto sete di te per molto tempo, non so perché

Ho avuto sete di più e ho voluto bere da una tazza vuota,

Sei sempre occupato con così tanti affari

Ti farebbe bene, amore mio, un po’ di svago

Rilassati qui, sul divano, e dammi la tua attenzione

Non c’è bisogno di essere un poeta per addolcire il mio orecchio

Metti giù il telefono, usa la tua mano con me

So che sei sexy, ma io sono più sexy di te

Oh

Ho avuto sete di te per molto tempo, non so perché

Sono rimasto a desiderare di più e a voler bere da una tazza vuota, ah

I tuoi baci sono come acqua salata

Bevo e niente mi calma

Ti aspetto e mi deludi

E non funziona così

Ma tu non vuoi quando voglio io

Sei più freddo di gennaio

Io ti do calore, ma tu sei sempre ghiaccio, oh-oh, oh-oh

È da un po’ di tempo che ho sete di te, non so perché

Ho voluto di più e ho voluto bere da una tazza vuota

Ho avuto sete di te per molto tempo, non so perché

Sono rimasta a desiderare di più e a voler bere da una tazza vuota