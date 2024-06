un quadro a 4 dollari si rivela un tesoro da 2 milioni

Nel 1989, un analista finanziario di Philadelphia fece una scoperta sorprendente. Durante una visita a un mercatino delle pulci ad Adamstown, Pennsylvania, comprò un vecchio dipinto raffigurante una scena campestre per soli 4 dollari, attratto principalmente dalla cornice.

Una volta a casa, mentre esaminava un piccolo strappo nella tela, la cornice si smontò rivelando un documento nascosto tra la tela e il supporto in legno. Quel documento si rivelò essere una copia originale della Dichiarazione di Indipendenza.

Consultando un amico collezionista di cimeli della Guerra Civile, l’uomo apprese che il documento era una rara copia stampata da John Dunlap il 4 luglio 1776, uno dei 500 esemplari originali destinati a diffondere la notizia dell’indipendenza americana. Prima di questa scoperta, si sapeva dell’esistenza di solo 23 copie simili, di cui solo due in mani private.

La scoperta sensazionale portò il documento a essere messo all’asta da Sotheby’s il 4 giugno 1991, dove il prezioso reperto superò ogni aspettativa e venne venduto per 2,42 milioni di dollari. David Redden, il banditore dell’asta e vicepresidente senior di Sotheby’s, dichiarò: “Questo è stato un record per qualsiasi stampato americano, ben al di sopra del prezzo più alto mai raggiunto per un cimelio storico americano.“

La storia continuò a destare interesse quando nel 2000 il documento fu venduto nuovamente, questa volta per 8,14 milioni di dollari, acquistato dal produttore televisivo Norman Lear. Questa affascinante vicenda, che mostra come un semplice acquisto possa cambiare la vita, fu utilizzata anche in una campagna pubblicitaria da SunAmerica nel 1997, sottolineando l’importanza di investimenti saggi rispetto all’affidarsi alla fortuna.

Anche nel 2006 si verificò una storia simile quando Michael Sparks trovò una copia della Dichiarazione del 1820 in un negozio dell’usato a Nashville, vendendola successivamente all’asta per 477.650 dollari.