Un punto cieco nel nostro ragionamento fisico.

Ogni giorno interagiamo con i nodi, utilizzandoli in varie attività quotidiane come legare scarpe o chiudere pacchetti. Tuttavia, uno studio della Johns Hopkins University, pubblicato su Open Mind, ha rivelato una sorprendente limitazione nel nostro ragionamento fisico intuitivo: le persone non sono in grado di giudicare la forza di un nodo semplicemente guardandolo.

L’esperimento, ideato da Sholei Croom e Chaz Firestone, ha preso spunto da un’esperienza di Croom mentre lavorava a un progetto di ricamo, trovandosi di fronte a un groviglio di fili complesso da comprendere. Questo lo ha portato a indagare la nostra vulnerabilità nel valutare fenomeni fisici complessi come la forza dei nodi. I partecipanti sono stati sottoposti a un compito in cui dovevano confrontare coppie di nodi simili ma con diverse forze, dal nodo della barriera corallina a nodi più deboli come il nodo del dolore.

Inaspettatamente, i partecipanti hanno costantemente fallito nel riuscire a identificare il nodo più resistente. Anche mostrando video rotanti dei nodi per dare una visione migliore delle loro strutture, non hanno migliorato le loro performance, continuando a scegliere nodi più deboli basandosi su fattori visivi irrilevanti come la complessità.

Questo studio mette in evidenza una lacuna significativa nel nostro ragionamento fisico intuitivo. Mentre possiamo prevedere il comportamento di oggetti rigidi, come una pila di libri, i nodi, formati da materiali flessibili, sfuggono a queste regole intuitive. La loro resistenza dipende da vari fattori interni, come l’attrito e la tensione, che non possono essere dedotti visivamente.

Le euristiche, o scorciatoie cognitive, che utilizziamo per interpretare il mondo fisico possono funzionare bene in molti casi, ma falliscono nel caso dei nodi. Croom suggerisce che esperti come marinai o scalatori, che abbiano conoscenze specifiche sui nodi, potrebbero avere risultati migliori nell’interpretare la loro forza grazie a competenze sviluppate attraverso l’esperienza.

In conclusione, lo studio non solo evidenzia un punto cieco nel nostro ragionamento fisico, ma solleva anche domande più ampie sulla natura della percezione e il ruolo dell’esperienza pratica nel superare i limiti cognitivi umani. I nodi, in apparenza semplici, simboleggiano le complessità nascoste del mondo fisico.