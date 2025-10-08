Un pub di Burnley trasforma il giardino in mini stadio

Justine Lorriman, proprietaria del pub The Royal Dyche, ha dedicato un anno alla trasformazione del giardino del suo locale in un mini stadio. Il nuovo spazio include posti a sedere a gradoni, un campo da calcio in miniatura e un’area bar all’aperto. Il pub, che porta il nome del manager di maggior successo del Burnley FC, rappresenta un punto di riferimento nella comunità.

Justine ha chiamato il giardino “Little Longside”, un omaggio a uno dei settori dello stadio Turf Moor, e ha investito circa 38.000 dollari nel progetto. L’idea è nata dopo che ha ricevuto il badge del club, che era appeso davanti alla panchina, venduto per raccogliere fondi per una giovane abbonata, Lucy, malata di neuroblastoma.

La realizzazione del progetto è cominciata in estate, a pochi passi dal campo di casa del Burnley, e ha subito una pausa in inverno, riprendendo quest’estate per completare gli ultimi ritocchi per l’inizio della nuova stagione. I posti a sedere provengono dalla Cricket Field Stand di Turf Moor, rimossi per far spazio a una nuova area di standing sicuro.

Il giardino è arricchito da opere graffiti che riportano le frasi “We Are The Longside” e “No, Nay, Never”, realizzate dall’artista locale Jamie Buckley. Questo nuovo spazio rappresenta un’opportunità per la comunità di unirsi, non solo durante le partite, ma anche durante la settimana, come sottolinea un frequente avventore.