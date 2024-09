Un prodotto atteso potrebbe non essere presentato da Apple il 9 settembre

Alla lista dei prodotti che non saranno presenti durante il keynote Apple di Settembre 2024 se ne potrebbe aggiungere un altro, che per altro era molto atteso dagli utenti e dato per certo come protagonista dell’evento.

Secondo quanto affermato da Mark Gurman nell’ultima newsletter Power On, Apple non dovrebbe presentare il nuovo Apple Watch SE 3, che invece arriverà solo nel 2025.

“Le scorte sono basse anche per numerosi modelli di iPhone. Tra cui il modello SE low-budget, che non dovrebbe essere aggiornato prima dell’anno prossimo. E ci sono carenze di molti modelli di Apple Watch, AirPods e iPad mini. I nuovi Apple Watch e AirPods sono già attesi per questo autunno, ma le scarse scorte del più piccolo iPad suggeriscono che potrebbe esserci anche un nuovo modello all’orizzonte” ha affermato, tornando quindi sui suoi passi rispetto a quanto espresso in precedenza, quando aveva dato quasi per scontata anche la presenza di Apple Watch SE 3 durante l’evento di lunedì prossimo.

Dal fronte smartwatch, quindi, il colosso di Cupertino dovrebbe presentare solo Apple Watch Ultra 3 ed il nuovo Apple Watch X che celebrerà il decimo anniversario dal lancio del primo modello.