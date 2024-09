Un Processo Politico Scomodo: Coraggio e Determinazione

Matteo Salvini reagisce energicamente alla richiesta di condanna a sei anni nel processo relativo al caso Open Arms, definendo il procedimento “imbarazzante” e accusando la sinistra e la magistratura di aver politicizzato la questione. Durante un’intervista al programma “Quarta Repubblica”, Salvini ha insistito sul fatto che il processo non sia tanto contro di lui come ministro, ma contro l’Italia stessa, affermando che se si accettasse l’idea che non si possono fermare gli sbarchi, tutti potrebbero fare come meglio credono.

Salvini ha rivelato di non temere le conseguenze legali del processo, dichiarando che rifarebbe tutto e che è pronto a difendere i confini e la legalità del Paese, nonostante le difficoltà personali, come spiegare ai suoi figli la situazione attuale. Ha sottolineato che crede nella giustizia e che vi sono tre gradi di giudizio, ritenendo eccessiva una richiesta di pena così alta per le sue azioni.

A differenza di Giovanni Toti, che ha recentemente optato per il patteggiamento in un caso simile, Salvini ha affermato di non avere intenzione di accettare accordi e che porterà il suo caso fino in Cassazione, dichiarando che difendere i confini non dovrebbe essere considerato un reato. Il leader leghista ha più volte ribadito che si tratta di un processo politico volto a screditare lui, la Lega e il governo.

Salvini ha inoltre accusato la sinistra di tentare di colpirlo usandolo come obiettivo nei tribunali, dato che non sono riusciti a sconfiggerlo alle elezioni. Ha citato partiti come il PD e il Movimento 5 Stelle, suggerendo che, poiché non riescono a batterlo alle urne, hanno scelto di “farlo fuori in tribunale.” Infine, ha messo in evidenza che in un caso precedentemente giunto a Catania, le sue azioni erano state considerate legittime e necessarie.

In sintesi, Salvini si difende dalle accuse, incolpa la sinistra per il processo e promette di non retrocedere nella sua battaglia legale e politica, mantenendo la sua posizione sulla sicurezza dei confini e sul sostegno agli elettori.