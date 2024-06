un primo piatto facile con pochi ingredienti

Una ricetta estiva, facile e veloce, è quella per gli spaghetti alla rivierasca con pomodori e acciughe.

Gli spaghetti alla rivierasca sono un primo piatto estivo molto semplice da fare. Si tratta di una ricetta perfetta per le lunghe giornate calde, in quanto richiede solo poco tempo per essere pronto. La base di partenza è un sughetto che, oltre ad essere fatto con olio, si compone anche di burro; in questo modo, possiamo ottenere un fondo molto cremoso. Il resto del condimento si compone di pomodorini e acciughe che, unite ai capperi, conferiscono un gusto saporito e audace all’intero piatto. Con poco altro, avrete un primo cremoso, pieno di sapore e buono da leccarsi i baffi!

Spaghetti alla rivierasca

Preparazione della ricetta per gli spaghetti alla rivierasca

Per cominciare, lavate e asciugate i pomodorini. Tagliateli a metà, quindi togliete i semi dall’interno; in un secondo momento, tagliateli a cubetti. Poi, prendete una padella con fondo antiaderente e versate un filo d’olio. Aggiungete uno spicchio di aglio e una manciata di prezzemolo, entrambi tritati. Cominciate a far rosolare a fuoco moderato; aggiungete subito i capperi e le acciughe. Quindi, lasciate cuocere per pochi minuti. Successivamente, aggiungete il burro tagliato a tocchetti e i pomodorini. Mescolate per amalgamare il tutto, quindi aggiustate di sale. Fate cuocere a fuoco basso per 10-15 minuti. Riempite con acqua una pentola, salatela e mettetela sul fuoco. Quando arriva a bollore, immergete gli spaghetti e lasciate cuocere per il tempo previsto. Tenete un mestolo di acqua di cottura da parte e scolate la pasta. Trasferitela nella padella in cui cuoce il condimento; aggiungete il mestolo di acqua. Fate mantecare 2-3 minuti. In ultimo, spegnete e aggiustate con sale e pepe. Quindi, potete servire.

Conservazione

Gli spaghetti alla rivierasca sono un prodotto tipico facile e veloce da fare, ottimo per un pranzo estivo. Il consiglio migliore è di consumarlo al momento.

