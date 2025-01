Un primo assaggio di CioccolaTò 2025

Dal 27 febbraio al 2 marzo, Torino ospiterà CioccolaTò, la rinomata kermesse dedicata al cioccolato, che quest’anno torna in Piazza Vittorio Veneto, sede della sua prima edizione. Sotto la direzione grafica di Gianluca Cannizzo, l’evento presenterà un’identità visiva fresca e accattivante, con simboli iconici della città, come la Mole Antonelliana. Cannizzo descrive il suo concept come un personaggio che esplora il legame tra cioccolato e cultura, enfatizzando l’esperienza del gusto.

Il nuovo portale cioccola.to.it e la pagina Instagram @CioccolaTò_torino accoglieranno gli utenti con informazioni aggiornate sull’evento. CioccolaTò non si limiterà a Piazza Vittorio, ma coinvolgerà anche altre istituzioni culturali della città, come le Gallerie d’Italia e il Museo del Risorgimento, ospitando eventi, workshop e dibattiti con esperti del settore.

Tra i principali eventi, ci saranno incontri al Circolo dei Lettori, che esploreranno il legame tra cioccolato e letteratura. Si parlerà di opere come “Dolce come il cioccolato” di Laura Esquivel e “Chocolat” di Joanne Harris. Altri appuntamenti includeranno discussioni su Roald Dahl e Agatha Christie, con letture e narrazioni che metteranno in luce l’importanza del cioccolato nella narrativa.

In aggiunta, ci saranno degustazioni e sessioni dedicate a abbinamenti di cioccolato con rum e birra, guidate da esperti del settore. CioccolaTò promette quindi un’esperienza completa e coinvolgente per gli amanti del cioccolato e della cultura gastronomica.