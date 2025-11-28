Un Posto al Sole proseguirà lunedì 1° dicembre con le puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3 e sempre disponibili in streaming su RaiPlay. La serie tv continua ad appassionare il pubblico con i suoi personaggi ormai diventati parte della famiglia per milioni di italiani.
Prima di scoprire cosa accadrà nelle nuove puntate, si ricorda che Vinicio ha scoperto il perfido gioco del fratello e Alice ha provato ad aiutarlo standogli accanto. Raffaele sembra deciso a lasciare la portineria, ma Renato sta cercando di convincerlo a restare. Roberto e Marina stanno portando avanti il loro piano per riottenere il controllo dei cantieri. Sono inoltre in lavorazione le nuove puntate con Whoopy Goldberg che arriveranno prossimamente.
Un Posto al Sole anticipazioni
