Un Posto al Sole anticipazioni

Un Posto al Sole proseguirà lunedì 1° dicembre con le puntate in onda dal lunedì al venerdì alle 20.50 su Rai 3 e sempre disponibili in streaming su RaiPlay. La serie tv continua ad appassionare il pubblico con i suoi personaggi ormai diventati parte della famiglia per milioni di italiani.

Prima di scoprire cosa accadrà nelle nuove puntate, si ricorda che Vinicio ha scoperto il perfido gioco del fratello e Alice ha provato ad aiutarlo standogli accanto. Raffaele sembra deciso a lasciare la portineria, ma Renato sta cercando di convincerlo a restare. Roberto e Marina stanno portando avanti il loro piano per riottenere il controllo dei cantieri. Sono inoltre in lavorazione le nuove puntate con Whoopy Goldberg che arriveranno prossimamente.