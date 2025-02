Un posto al sole: Alberto Rossi (Michele) ricoverato dopo un litigio

Ieri, a Roma, nel quartiere Flaminio, l’attore Alberto Rossi, noto per il suo ruolo in “Un posto al sole”, ha vissuto un’esperienza inaspettata durante una passeggiata con i suoi due cani. Gli animali si sono azzuffati con un altro cane, provocando una reazione accesa tra i rispettivi proprietari. Dopo aver diviso i cani con difficoltà, Rossi e la proprietaria dell’altro animale hanno iniziato a discutere, entrambi accusandosi per non aver controllato adeguatamente i propri pet. La discussione è continuata fino all’arrivo dei Carabinieri.

Nonostante non ci fossero ferite gravi, come riportato dall’AdnKronos, sia Rossi che l’altra donna sono stati portati in ospedale: l’attore al Santo Spirito e la signora al San Pietro Fatebenefratelli. Inoltre, entrambi hanno avuto la possibilità di presentare eventuali querela. L’incidente ha trasformato una semplice passeggiata in un momento di tensione e preoccupazione, portando a conseguenze inaspettate per entrambi i proprietari.