Un ponte informativo per più di sei milioni di italiani

La piattaforma satellitare gratuita Tivusat ha recentemente ampliato la sua offerta, superando i 20 canali dedicati all’informazione. Questo permette agli utenti italiani di accedere a una vasta gamma di notizie in langue originale e di avere una visione plurale sugli eventi globali. L’iniziativa è il risultato di una collaborazione tra Rai, Mediaset e Tim, che mira a garantire notizie aggiornate 24 ore su 24.

Tivusat è divenuta un punto di riferimento per l’informazione in Italia, proponendo una programmazione varia. Tra i principali canali nazionali ci sono RaiNews24 e TgCom24, che forniscono aggiornamenti costanti su politica ed economia italiana, risultando cruciali per chi desidera restare informato in tempo reale. A livello internazionale, la piattaforma ha potenziato la sua offerta con canali che si concentrano su eventi di rilevanza globale, come i conflitti in Medio Oriente e in Ucraina. Tra questi, Al Jazeera (canale 71) offre una copertura approfondita sia in inglese che in arabo, mentre Freedom TV, trasmettendo direttamente dall’Ucraina in lingua russa, fornisce un punto di vista importante sugli sviluppi regionali. TRT World rappresenta ulteriore valore aggiunto, presentando notizie internazionali con una prospettiva turca.

Tivusat funge anche da crocevia informativo, non limitandosi ai temi locali e internazionali, ma includendo canali che trattano diversi aspetti della vita moderna. Ad esempio, CCTV-4 e KBS World offrono contenuti in cinese e coreano, ampliando così la visione globale delle notizie. NHK World-Japan invece, propone notizie e contenuti sul lifestyle giapponese in lingua inglese.

Per un’informazione di taglio europeo, Tivusat mette a disposizione canali come BBC News, France 24, Euronews e Deutsche Welle, che forniscono aggiornamenti su eventi significativi affiancati da un’analisi culturale e politica. Questa molteplicità di fonti consente agli utenti di avere un quadro informativo più completo e sfumato.

Per accedere a Tivusat, gli utenti devono possedere una parabola satellitare e un dispositivo certificato, come un decoder o un Cam. Con l’acquisto della smartcard e la sua attivazione, si può accedere a oltre 130 canali, soddisfacendo così le esigenze di un pubblico vasto e diversificato. Questo accesso a notizie in originale, assieme alla varietà culturale offerta, rappresenta un’importante opportunità per rimanere informati e per favorire il dialogo tra differenti visioni.