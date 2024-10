Un Pomeriggio da Super-Mamma con Luna Marì

Belen Rodriguez, la famosa showgirl argentina, ha condiviso sui social un dolce pomeriggio trascorso con la figlia Luna Marì, rendendo felici i suoi follower. Durante una giornata di relax inzio autunno, hanno fatto un pic-nic tra i vigneti, dove hanno anche pitturato delle zucche, divertendosi e creando momenti teneri insieme. I fan sono stati colpiti dalla loro felicità, ma alcuni hanno notato l’assenza di uomini al loro fianco, in particolare dell’ultimo compagno, Angelo Galvano, suggerendo che la storia tra i due sia giunta al termine.

La Rodriguez, che tornerà presto in tv con due nuovi programmi su Discovery, ha preferito concentrarsi sulla famiglia in questo periodo. Luna, frutto della relazione con Antonino Spinalbese, ha condiviso momenti di gioia e spensieratezza con la madre, circondata da altri bambini e genitori. Le immagini condivise su Instagram mostrano due donne sorridenti che si godono la compagnia reciproca in un ambiente sereno.

Negli scatti pubblicati, si vede Luna mentre dipinge le zucche di viola, mostrando l’entusiasmo e la creatività infantile, mentre Belen immortalava il tutto con grande soddisfazione. Nonostante la loro vita sociale, in quel momento, fosse priva di figure maschili, la showgirl sembra adattarsi bene al ruolo di madre single.

Si è speculato sulle precedenti relazioni di Belen, con riferimento a Elio Lorenzoni e a Stefano De Martino, confrontando la sua attuale vita con le sue storie passate. L’assenza di Angelo Galvano, avvistato recentemente in situazioni di attesa sotto casa di Belen, suggerisce che la relazione tra i due possa essere terminata definitivamente. L’imprenditore era stato visto vicino a lei, ma rimase deluso nell’andarsene solo.

In sintesi, Belen Rodriguez vive un periodo di profondi legami familiari, senza distrazioni amorose, ponendo la figlia al centro della propria vita e godendosi il tempo trascorso insieme, mentre si prepara al suo imminente ritorno in televisione. La sua attuale situazione di madre single sembra essere ben gestita, con la priorità rivolta alla famiglia e al benessere di Luna.