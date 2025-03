Un po’ di calma e umiltà

Nell’ultima puntata di Piazzapulita su La7, è avvenuto uno scontro acceso tra il professore Alessandro Orsini e la giornalista Tonia Mastrobuoni, focalizzando l’attenzione sulla guerra in Ucraina e le recenti proposte di tregua avanzate dal presidente statunitense Donald Trump. Durante il talk show condotto da Corrado Formigli, Mastrobuoni ha interrogato Orsini riguardo alla sua affermazione “Putin non attaccherà mai l’Europa”, chiedendogli di giustificare tale affermazione con sicurezza. La risposta del professore è stata rapida e piccata, sottolineando la difficoltà di spiegare il lavoro accademico in pochi secondi.

La conversazione si è riscaldata, con Mastrobuoni che ha rimarcato l’importanza di rispondere senza arroganza. Orsini ha quindi suggerito a Mastrobuoni di mantenere la calma, mentre la giornalista ha replicato che l’arroganza del professore fosse evidente. Questo scambio di battute ha messo in luce un conflitto di personalità e stili comunicativi.

Mastrobuoni, riconosciuta giornalista di Repubblica, è esperta in economia internazionale e geopolitica, con una carriera che include collaborazioni e pubblicazioni significative. Ha lavorato come corrispondente dalla Germania e ha scritto una biografia su Angela Merkel. L’episodio ha suscitato attenzione, evidenziando le tensioni nel dibattito pubblico riguardo alla guerra in Ucraina e le posizioni divergenti sui temi di geopolitica.