Un piccolo angolo di medioevo tra torri e fiume: in questo borgo della Liguria si passeggia tra millenni di storia

Esploriamo Villanova d’Albenga, un affascinante borgo ligure caratterizzato da una bellezza senza tempo. Questa località, situata tra le colline e il mare, è un luogo dove la storia e la tradizione si intrecciano. Villanova d’Albenga, che risale al periodo medievale, fu fondata il 7 dicembre 1250 per contrastare il potere feudale locale ed è adornata da imponenti mura e torri difensive. In passato, il borgo seguì le sorti della Repubblica di Genova e più tardi divenne parte del Primo Impero Francese e del Regno di Sardegna, entrando infine nel Regno d’Italia nel 1861.

Il borgo conserva un fascino storico e culturale e offre numerose opportunità per esplorare. Tra i luoghi da visitare ci sono la chiesa di Santo Stefano di Cavatorio, famosa per i suoi affreschi, e la chiesa di Santa Maria del Soccorso, nota per la sua architettura rotonda. Il centro storico, con le sue mura e torri medievali, è un’esperienza imperdibile, e la Torre dei Quattro Cantoni offre una vista panoramica sul paesaggio circostante.

Villanova d’Albenga è anche un paradiso per gli amanti della natura e delle tradizioni gastronomiche, con la possibilità di partecipare ad escursioni, passeggiate e visite a frantoi, uliveti e vigneti. Per raggiungere il borgo, è disponibile la stazione ferroviaria di Albenga, distante circa 10 km, collegata tramite autobus. Inoltre, si può arrivare in auto percorrendo l’autostrada A10. Villanova d’Albenga è quindi un luogo ideale per chi desidera scoprire un angolo autentico della Liguria.