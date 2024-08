un piatto ricco e sfizioso

Buoni da gustare e facili da servire, ecco come preparare i pomodori ripieni di cous cous, olive e tonno.

I pomodori ripieni di cous cous sono un’ottima idea per servire un piatto unico, semplice da preparare e buono da servire anche in estate. Questa ricetta parte da un guscio fatto con pomodori rossi grandi, che devono essere svuotati del loro interno. Non temete, perché la loro polpa viene, poi, mescolata ad altri ingredienti.

Per il ripieno potete dare spazio alla fantasia, con verdure e tanto altro. Noi scegliamo di riempirli con tonno, olive nere e pochi altri sapori, come il basilico. Buonissimi in ogni occasione, potete servirli per un brunch o a pranzo, ma sono anche buoni a cena come piatto unico.

Pomodori ripieni di cous cous

Preparazione della ricetta per i pomodori ripieni di cous cous

Dopo aver fatto bollire l’acqua, versatela in una ciotola e salatela. Versate il cous cous a pioggia, poi coprite con un piatto e lasciate riposare per circa 10 minuti. Nel frattempo, lavate i pomodori e asciugateli con carta assorbente. Tagliate la calotta superiore e usate un cucchiaio per svuotare il loro interno e tenendolo momentaneamente da parte. Aggiungete un pizzico di sale nei pomodori e capovolgeteli sul tagliere, lasciandoli così per 10 minuti. Preparate il resto del condimento: mettete in padella la polpa dei pomodori e fatela saltare per qualche minuto con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio. Aggiungete il basilico spezzettato, il tonno sgocciolato e le olive nere tagliate. Mescolate bene e spegnete la fiamma. Ora aggiungete il condimento al cous cous e farcite i pomodori. Mettete anche la calotta a chiusura e metteteli in una teglia unta. Fate cuocere in forno a 180°C per circa 30 minuti, successivamente servite.

Questa ricetta è davvero molto versatile: potete facilmente variare il condimento del cous cous, aggiungendo altra verdura, ma anche formaggio pangrattato. Inoltre potete scegliere di non cuocerli e lasciarli a crudo, per un piatto fresco e diverso dal solito.

Conservazione

I pomodori ripieni di cous cous sono una ricetta facile e veloce, ideale per servire un piatto freddo e adatto per l’estate. Potete conservarli per 1 giorno in frigo, coperti con pellicola alimentare.

