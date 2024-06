Un pezzo di razzo di SpaceX si schianta sulla Terra e colpisce una fattoria

Un contadino canadese ha trovato un enorme pezzo di detriti spaziali in un campo, presumibilmente caduto da una missione SpaceX. Il frammento, largo 2 metri e pesante 40 chilogrammi, è atterrato nella fattoria di Barry Sawchuk, nella provincia di Saskatchewan, a nord-est della città di Regina.

Il ritrovamento, avvenuto a fine aprile, è stato descritto da Sawchuk come un pezzo bruciato di fibra di carbonio con un reticolo di alluminio a nido d’ape all’interno. Al frammento era attaccato quello che sembra essere un cilindro idraulico. “Non capita tutti i giorni che si esce nei campi e si trova spazzatura spaziale” ha detto Sawchuk a Global News.

“La fortuna ha giocato un ruolo importante” ha commentato la professoressa di astronomia Samantha Lawler dell’Università di Regina alla CBC. “Se fosse caduto in pieno centro a Regina o a New York, avrebbe potuto facilmente uccidere qualcuno.“

L’astronomo Jonathan McDowell, del Centro Harvard-Smithsonian per l’Astrofisica, ha condiviso su Twitter che una recente missione è passata sopra il Saskatchewan. La sezione del Dragon Trunk della missione Axiom 3 è rientrata nell’atmosfera il 26 febbraio. Alla domanda se è normale che un pezzo così grande sopravviva alla disintegrazione atmosferica, McDowell ha risposto: “Stiamo scoprendo che i materiali compositi di cui sono fatti sopravvivono sorprendentemente bene al rientro.“

Non è la prima volta che detriti di SpaceX cadono sulla Terra. Nel 2022, pezzi della missione SpaceX Crew-1 sono caduti in Australia, e recentemente un frammento di detriti dell’ISS è caduto su una casa in Florida. Con l’aumento degli oggetti in orbita dovuto a megacostellazioni come Starlink di SpaceX, i rifiuti spaziali diventano sempre più una minaccia reale.

Se non si disintegrano completamente nell’atmosfera, c’è la possibilità che cadano sul nostro pianeta.