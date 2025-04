“Un pezzo del cuore se ne va con te” gravissimo lutto per Ignazio Moser: il messaggio straziante

Ignazio Moser e Marvin Vettori ricordano affettuosamente Patrick, loro amico e fratello, scomparso a soli 30 anni per un incendio nel suo appartamento a Mezzocorona, Trento. La notizia ha suscitato un’ondata di dolore in Italia, con molte celebrità che hanno voluto rendere omaggio alla sua memoria.

Moser, ex ciclista e amico intimo, ha condiviso il suo dolore su Instagram, esprimendo affetto e ricordi verso Patrick. Ha scritto: “Un pezzo del mio cuore se ne va con te… Ciao Patrick, fratellino mio, mi mancherai da morire”, corredando il messaggio con una foto di quando erano bambini. In un’altra storia, ha mostrato l’ultima conversazione su WhatsApp con Patrick, evidenziando quanto fosse importante per lui: “Mio fratello, ammazzerei per lui. Persona più importante della mia vita”. Ha concluso dedicandogli un’ultima buonanotte, enfatizzando la mancanza che lascia nella sua vita.

Marvin Vettori, campione di arti marziali e fratello di Patrick, ha scritto un post toccante su Instagram, dichiarando il suo amore e il dolore per la scomparsa del fratello. Ha affermato: “Eri e resterai sempre il numero 1, fratellino mio! Ti amerò fino all’ultimo respiro”. Vettori ha sottolineato la forza e l’ispirazione che riceveva da Patrick, lamentando il potenziale inespresso del fratello.

Il messaggio di Marvin ha provocato una forte emozione, attirando numerosi messaggi di cordoglio. Celebrità come Tony Effe ed Elisabetta Canalis hanno espresso il loro supporto in questo momento di grande tristezza, dimostrando quanto fosse amato Patrick e la forza dei legami che aveva.