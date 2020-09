“Una rivolta nel carcere di Benevento, con cinque agenti feriti, celle in fiamme e un muro sfondato. Il tutto mentre più di 100 boss usciti di cella durante il lockdown non sono tornati in galera nonostante la propaganda del governo. Solidarietà alle donne e agli uomini della Polizia Penitenziaria: l’Italia non merita un governo così incapace e pericoloso. Chi sceglie la Lega sceglie la certezza della pena, chi sceglie il Pd preferisce le rivolte e i boss a casa”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini riferendosi agli uomini dei clan rimasti ai domiciliari per il rischio contagio, nonostante il decreto Bonafede che doveva riportarli in cella.

A quattro mesi dalla fine del lockdown sono ancora 112 su 223 i boss e trafficanti di droga che non sono più ritornati in cella nonostante il decreto del ministro della Giustizia che a inizio di maggio aveva tentato di mettere un argine alla valanga di scarcerazioni per il rischio di contagio in carcere.

Sulla questione si è espresso anche Maurizio Gasparri: “Bonafede è un presunto ministro che sta coprendo il Paese di vergogna. Ha finto di varare un decreto per ripristinare una situazione che aveva devastato. Ma invece gli effetti sono stati molto limitati. Bonafede è un irresponsabile. I grillini hanno aiutato i mafiosi”, ha dichiarato il senatore di Forza Italia. “Devono rispondere di questa colpa. Erano a parole i paladini della legalità, sono diventati i camerieri della criminalità. Bonafede, lo diciamo da tempo, deve essere cacciato e con lui tutto il governo. Conte, Bonafede, i grillini, ma con la complicità del Pd, di Renzi e di Leu, hanno favorito i boss delle cosche. Questo è un fatto gravissimo del quale dovranno rispondere davanti al Paese e alla giustizia. Vergogna”, conclude Gasparri.

A Twitter affida il suo commento l’europarlamentare leghista Silvia Sardone: “In qualsiasi Paese del mondo dopo uno scandalo del genere un Ministro si dimette. Invece no, rimane lì sulla sua poltrona a ridere! Eppure aveva promesso che dopo il grave errore iniziale tutto sarebbe messo a posto. Invece assolutamente no! Boss a casa, che vergogna! “.

Anche Paolo Mieli, dai microfoni di Radio24, affronta la questione: “Leggiamo su Repubblica che 112 boss mafiosi sono ancora ai domiciliari nonostante sarebbero dovuti già rientrare in carcere. Brutta rogna per ilgoverno, c’è stato un patteggiamento causa Covid19?”