Ieri sera L’Isola dei Famosi non è andata in onda per concedere alla ventesima edizione di Supervivientes di fare il suo debutto senza problemi, occupando fra prove ed elicotteri sia lo spazio aereo che le spiagge a disposizione.

Nel cast, come già sappiamo, ci sono anche due italiani: Valeria Marini e Gianmarco Onestini, anche se purtroppo il gioco li ha già divisi in due squadre. Lei vivrà su un barcone in mezzo al mare, lui sulla spiaggia.

Durante la prima puntata le due squadre si sono sfidate in un perfido gioco (visto in maniera più semplice anche in Italia) che ha svelato in diretta nazionale i pesi di tutti i naufraghi.

I concorrenti, infatti, hanno avuto come missione quella di appesantire il proprio corpo ricoprendosi di fango, sabbia e cocchi percorrendo un percorso ad ostacoli. Al termine di ciò sono dovuti salire su una bilancia ed il peso indicato è stato segnato dalla conduttrice al fianco del peso reale per calcolare con precisione la quantità di sporcizia accumulata.

In questo caso Valeria Marini è passata da 80 kg e 100 grammi (il suo peso reale) ad 84 kg e 100 grammi, portando alla propria squadra 4 kg di fango e sabbia. Purtroppo per lei non abbastanza per vincere.

Valeria Marini a Supervivientes, i video

Valeria Marini che cerca di aprire un cocco gettandolo a terra: “Eh mi amor si è rotto il machete” e poi si ingurgita un morso di cocco più grande della sua testa ✈️✈️ #SVGala1 #Isola #Supervivientes pic.twitter.com/ZRl5POmbNW — BICCY.IT (@BITCHYFit) April 8, 2021