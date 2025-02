Un Pensiero Antiscientifico al Governo

Intervistato da Il Secolo XIX, Matteo Bassetti, infettivologo e Direttore della Clinica Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, critica aspramente il governo italiano e il suo approccio verso i vaccini. Bassetti sostiene che vi sia un “pensiero ascientifico” da parte della politica e accusa i politici di appoggiare i No Vax, che hanno contribuito a mettere i medici contro i pazienti. Riguardo alle frequenti aggressioni nei confronti dei medici nei Pronto Soccorso, il virologo ritiene che vi sia una grave responsabilità politica, aggiungendo che la campagna elettorale del 2022 ha sfruttato la crisi sanitaria per promuovere un’immagine distorta del mondo medico.

Bassetti esprime inoltre il suo scetticismo nei confronti della commissione Covid, sostenendo che non è stata istituita per valutare l’efficacia delle misure adottate, ma per colpire i vaccini. Nel suo intervento, menziona anche la reazione “straordinaria” della Liguria durante lo stato d’emergenza, evidenziando il supporto ricevuto non solo dai medici, ma anche dalla politica regionale e dalla popolazione. Infine, il virologo lamenta che la narrazione contemporanea presenti il mondo medico come una sorta di casta, contribuendo a una crescente sfiducia nei confronti della professione. A suo avviso, è fondamentale ripristinare la fiducia tra medici e pazienti per affrontare efficacemente le sfide sanitarie attuali.