un patto che ricorderà sempre

Un bimba si commuove accarezzando il cane appena incontrato in strada e fa una promessa che ricorderà per sempre.

Il toccante video di una bimba in lacrime di fronte al suo primo contatto ravvicinato con un fido in strada ha commosso 151mila utenti. La bambina – a soli 7 anni – è già un amante degli animali a tutti gli effetti e si impegna ogni giorno per migliorare le vite dei pelosetti del suo vicinato. Con oltre 14mila follower su IG, il profilo che descrive la quotidianità di @vitoriadefensorreis, sembra destinato a divenire sempre più popolare e un esempio da cui prendere spunto nella sua interezza.

Bimba si commuove accarezzando un cane sconosciuto e fa una promessa che ricorderà per tutta la vita

Grazie alla permanenza dell’audio originale – per tutta la durata della breve clip divenuta virale sui social network – si possono ascoltare le dolcissime parole pronunciate dalla bambina di origine brasiliana mentre accarezza un cane randagio e fino a quel momento, per lei, sconosciuto. Il cagnolino è stato sfamato e coccolato e ha poi acconsentito a scattare una foto ricordo assieme alla piccola.

Inoltre, sfogliando la collezione di bellissime istantanee che costellano il profilo della piccola e sensibile @vitoriadefensorreis, si scopre con meraviglia che come le sue parole rispecchino pienamente quella che è la realtà. “Amo gli animali“, si legge quindi in didascalia a una delle sue più recenti pubblicazioni e, ancora: “sarò il loro difensore per sempre“.

Sebbene esistano dei punti specifici dove accarezzare un fido per evitare di infastidirlo o di provocare in lui delle reazioni inattese, la bimba qui protagonista del video, con il suo apprensivo ma delicato modo di fare, sembra ben conoscere – forse istintivamente – quelle che sono le tecniche per accarezzare un cane con il fine di tranquillizzarlo.

“Sono emozionata“, aveva ammesso la bimba durante il suo primo dialogo con il cagnolino dal tenero manto nero e lucido, “non avevo mai visto un cane vicino a me“. La clip è stata pubblicata per la prima volta alla fine dello scorso anno ma, grazie alla sua incredibile risonanza, ha continuato a propagarsi in rete anche a distanza di alcuni mesi dal suo approdo in rete.

Ad aggiungersi all’emozionante puzzle, in diretta dal Brasile, vi sono anche altri casuali incontri con diverse specie di animali da compagnia. Fra questi quello con un piccolo cagnolino, mentre la bimba lo invita a fare una passeggiata in bici insieme. Oppure un’altra clip che documenta il suo dolcissimo abbraccio con un piccolo micio arancione.