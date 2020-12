Chi come me non è più esattamente un teenager molto probabilmente è cresciuto a pane e Un paso Adelante e dalle notizie che arrivano dalla Spagna pare che dopo più di 14 anni potremmo tornare a sentire la famosa sigla ‘uno, due, tre, quattro!”

Nei giorni scorsi ha iniziato a circolare un tweet dell’attrice Beatriz Luengo che annunciava il comeback della serie: “Lola tornerà a Un Paso Adelante nel 2021! Per il momento non vi posso raccontare molto di più, soltanto che sto scaldando i motori!”

Il tweet però pare fosse un fake (anche se non tutti ne sono sicuri), ma ha comunque fatto rumore ed è stato ripreso da diversi siti iberici, anche dal famoso portale LGBT Shangay. La Luengo ha citato la notizia del noto sito rainbow e si è messa a scherzare: “Questa volta abbiamo trasformato la scuola di Carmen Arranz in una scuola per tiktoker e ci siamo dedicati a provare con le canzoni dei BTS 24 ore su 24. Nel frattempo Lola è ancora innamorata di Pedro e ha una relazione segreta con Rober“.

#UPAvuelve! #Spoiler 🧨 Esta vez convertimos la escuela de Carmen Arranz en una escuela de Tik-Tok y nos dedicamos a grabarnos con canciones de BTS 24/7 mientras tanto Lola sigue enamorada de Pedro y este tiene una relación secreta con Rober….! ¿Alguna idea más? 🤪👇🏼 https://t.co/S10ZND6PzT — Beatriz Luengo (@EsBeatrizLuengo) December 28, 2020

Il portale musicale Cadena100 ha contattato Beatriz per avere delle informazioni sul possibile ritorno del famoso telefilm e l’attrice ha confessato che qualcosa bolle in pentola.

“Non so se posso ancora dirlo. Hanno chiesto a tutti noi come siamo messi con le nostre carriere e gli impegni. Hanno fatto la proposta. Sarà molto importante come imposteranno la storia. Dico questo perché non sono la stessa di un tempo, mi sono evoluta e lo stesso vale per gli altri. Se tutto andrà bene certamente che prenderò parte a questo ritorno”.

Anche Toni Acosta ha fatto intendere di essere disponibile a tornare nella scuola che l’ha resa famosa:”Gli amici della rivista Shangay hanno annunciato una nuova stagione della serie Un Paso Adelante. Io e Beatriz abbiamo visto che molte persone sarebbero felici di rivederci all’opera. Quanto mi sono divertita con questo personaggio e quanto ho imparato”.

Dopo il comeback di Fisica o Chimica (le due puntate sono andate in onda in Spagna proprio in queste settimane), sono quasi sicuro che l’anno prossimo rivedremo anche Lola, Juan e Carmen.

Un Paso Adelante: la sigla italiana.

https://www.youtube.com/watch?v=hCpqlZTfxUc

Never forget Miguel Angel Muñoz ospite a Sanremo con Pippo nazionale che non aveva palesemente idea di chi fosse e quella canzone ascoltata in loop dalla me adolescente. Piersilvio, ridacci Paso Adelante pic.twitter.com/74q1Giituh — Paola. 🐍🥁🐧 (@Iperborea_) April 23, 2020