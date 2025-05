Un Paraplegico Torna a Camminare: La Rivoluzione della Neuromodulazione

Un paziente di 33 anni, Andrea, è tornato a camminare dopo una grave lesione midollare che lo aveva paralizzato. Il caso, descritto in uno studio pubblicato su ‘Med – Cell Press’, è frutto di ricerche condotte presso l’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano e l’Università Vita-Salute, in collaborazione con bioingegneri della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.

Andrea ha subito un trauma a livello toracico (T11-T12) che ha compromesso il suo sistema nervoso. Dopo l’impianto di un neurostimolatore midollare e l’applicazione di protocolli riabilitativi, i ricercatori hanno riportato miglioramenti significativi nella forza muscolare e nel controllo motorio. Il neurochirurgo Luigi Albano ha evidenziato come, per la prima volta, sia stata dimostrata l’efficacia della stimolazione elettrica epidurale (EES) per ripristinare funzioni motorie negli arti inferiori.

Il processo include un sistema di stimolazione con 32 elettrodi posizionato tra T11 e L1. Dopo soli tre mesi di riabilitazione innovativa, Andrea ha mostrato progressi notevoli, riducendo il supporto necessario per camminare. È riuscito a percorrere un chilometro autonomamente, utilizzando un deambulatore.

Andrea ha anche partecipato alla manifestazione Wings For Life World Run, dimostrando i risultati ottenuti. Il direttore del Dipartimento di Riabilitazione del San Raffaele ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra tra specialisti per raggiungere tali risultati. Il San Raffaele offre l’opportunità di partecipare a studi clinici per le persone con lesioni del midollo spinale interessate alla stimolazione elettrica epidurale.

