Un paradiso vista mare: a meno di 2 ore da Roma c’è il borgo 3 in 1 dove godersi mare e buon cibo

Sulla costa del Mar Tirreno, Gaeta è un borgo medievale ricco di storia, arte e cultura, situato nella provincia di Latina, a circa 100 km da Napoli e 150 km da Roma. Con una posizione privilegiata che si estende dal promontorio del Circeo fino a Capo Miseno, Gaeta attira visitatori con il suo fascino unico. Le origini di Gaeta sono antiche e il suo nome è avvolto dalla leggenda; è stata menzionata in opere di storici come Strabone e Virgilio. Abitata prima della nascita di Roma, divenne un luogo di villeggiatura per romani, consoli e senatori.

Con il crollo dell’Impero Romano, Gaeta subì invasioni barbariche e divenne un prospero ducato. Passò poi sotto la dominazione spagnola e fece parte del Regno delle Due Sicilie, per entrare infine nel Regno d’Italia.

Oggi, Gaeta offre numerosi luoghi d’interesse storico, artistico e religioso. Il territorio comunale è punteggiato di chiese, palazzi e giardini e ospita attrazioni come il Castello Angioino-Aragonese, la Cattedrale dei SS. Erasmo e Marciano, e la Montagna Spaccata. La Grotta del Turco è un luogo incantevole da visitare, mentre la spiaggia attrae turisti nei mesi estivi e resta affascinante anche in altre stagioni.

Gaeta è facilmente raggiungibile in auto da Roma e Napoli tramite una rete autostradale efficace. Inoltre, è accessibile anche in treno attraverso la stazione di Formia-Gaeta, rendendola una meta ideale per chi desidera esplorare le bellezze del Basso Lazio.