Un Paese senza innovazione è un Paese senza futuro

Al XIX Forum Meridiano Sanità tenutosi a Roma, Nicoletta Luppi, presidente e amministratrice delegata di Msd Italia, ha sottolineato l’importanza dell’innovazione nel sistema sanitario per assicurare la sostenibilità e stimolare la crescita economico-sociale in Italia e in Europa. Secondo Luppi, un Paese e un continente privi di innovazione non hanno prospettive future. Durante il forum, si è discusso della relazione tra salute e produttività, evidenziando che investire in prevenzione e integrare rapidamente le innovazioni scientifiche e tecnologiche sono fattori chiave per sostenere la crescita nel lungo periodo.

Un aspetto cruciale affrontato è il supporto per i farmaci innovativi. Luppi ha menzionato il Fondo per i farmaci innovativi, che è stato ampliato per includere farmaci con innovatività condizionata e antibiotici “reserve”. Tuttavia, ha evidenziato una norma problematica che esclude l’accesso al Fondo per le indicazioni terapeutiche approvate oltre sei anni dalla prima registrazione dell’innovatività del farmaco. Questa misura, secondo Luppi, potrebbe danneggiare gravemente i pazienti e limitare la capacità delle aziende di innovare. Ha inoltre affermato che tale limite non è giustificato da evidenze scientifiche e deve essere modificato, poiché non dovrebbero esserci ostacoli normativi all’innovazione, soprattutto quando si tratta di nuove scoperte che possono essere cruciali per la vita dei pazienti.

Il forum ha quindi evidenziato come la salute e l’innovazione non siano solo temi legati alla medicina, ma siano anche fondamentali per la crescita economica del Paese. Investire in tecnologia e nuove cure è visto come un imperativo non solo per migliorare il benessere dei cittadini, ma anche per rendere l’Italia e l’Europa più competitive a livello globale. La sinergia tra salute e produttività potrebbe rappresentare un volano per lo sviluppo economico, dimostrando che l’innovazione non è solo un’opzione, ma una necessità imprescindibile per affrontare le sfide future del sistema sanitario. In conclusione, il forum ha messo in luce la necessità di adeguate politiche a sostegno dell’innovazione nel settore salute, affinché si possano garantire progressi significativi per i pazienti e l’intera società.