Un ospite speciale si stabilisce davanti a casa loro: il video è incredibile

Una famiglia ha scoperto che un ospite speciale si è trasferito davanti alla loro casa: un video diventato virale su TikTok mostra il nuovo inquilino.

Incontri ravvicinati con la fauna selvatica offrono sempre un’emozione immensa. Che sia una specie di animale di grande taglia o una specie piccolissima, avere la possibilità di vedere degli esemplari selvatici da vicino sarà sicuramente meraviglioso. Così è stato ad esempio per una coppia statunitense che una mattina di poche settimane fa ha avuto una sorpresa davanti all’ingresso della loro abitazione. Sulla festiva ghirlanda di fiori appesa alla porta di casa, la coppia ha infatti trovato un ospite piuttosto insolito: un uccellino che aveva appena costruito il suo nido.

Il video del nuovo inquilino: sulla porta di casa si è stabilito un ospite inusuale

Il sorprendente ritrovamento è stato documentato in un video condiviso su TikTok sul profilo social della coppia di coniugi, Sabrina e Andrew (account @aspenackley Sabrina & Andrew).

Come appare evidente dal filmato, già dall’interno è possibile vedere sull’ampia porta a vetri dell’ingresso un piccolo volatile sopra alla ghirlanda di fiori. Per non disturbare l’uccellino, Sabrina ha subito preso le precauzioni necessarie. Le immagini del video mostrano la donna mentre affigge un cartello per ricordare a tutta la famiglia il divieto di aprire la porta. Pochi giorni dopo la scoperta, Sabrina e Andrew hanno trovato nel nido tre uova appena deposte. Solo quattro giorni fa, poi, a circa un mese dal primo ritrovamento, sono nati i piccoli uccellini come mostra un secondo video condiviso su TikTok.

I filmati hanno conquistato il cuore degli utenti del web con oltre sei milioni di visualizzazioni solo nelle prime ore dalla condivisione. In moltissimi hanno lodato il comportamento della coppia che in nessun modo ha disturbato il nido; in molti hanno anche commentato che non è frequente che un animale selvatico si senta così a suo agio da fare un nido proprio sulla porta di casa degli esseri umani.

Spesso sui social network vengono raccontate storie di persone che hanno trovato davanti alle proprie abitazioni animali delle specie più disparate. Spesso la fauna selvatica si avvicina ai centri abitati e alle singole unità abitative per cercare riparo e nutrimento. Così è stato ad esempio, per un povero cinghiale che qualche mese fa si è rifugiato all’interno di un palazzo per sfuggire al freddo della notte, addormentandosi su uno zerbino la cui consistenza e il cui colore verde dovevano averlo tratto in inganno facendogli scambiare il tappetino in una porzione di prato. Così è accaduto anche per un puma, che in Argentina si è rifugiato sul retro di una abitazione privata, facendo rimanere sorpresi e spaventati i proprietari della casa quando al mattino se lo sono trovato davanti agli occhi. L’uccellino che ha fatto il nido sulla ghirlanda, a differenza del cinghiale e del puma, è stato più fortunato ed è potuto rimanere al sicuro senza essere disturbato da nessuno. (di Elisabetta Guglielmi)