Fra Riccanza, i vari Super Shore di MTV ed il Gran Hermano Vip in Spagna, Elettra Lamborghini è avvezza ad avere le telecamere nella vita privata ed a quanto pare le avrebbe anche ora, pronte ad immortalare tutti i dettagli del matrimonio con Afrojack, che sposerà il prossimo 26 settembre.

Dalla scelta dell’abito da sposa (aiutata da Enzo Miccio) alla dieta ferrea per riuscire ad entrarci, passando per i tamponi che farà fare a tutti gli invitati prima di partecipare al matrimonio, fino ad arrivare alla scelta della location e del menù. Anche la luna di miele sarà ripresa. Il tutto sarà poi riproposto a puntate su Real Time.

“Ho scelto un abito fantastico, solo che devo stare a dieta per un mese esatto. E dopo le nozze racconterò la mia vita in una serie tv per Real Time. Sarà una bomba. Preparatevi”.