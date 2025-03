Un nuovo Partito Liberal Democratico? Difficile, facciano come la DC

Nasce il Partito liberale democratico, un nuovo soggetto politico che si unisce a un panorama già ricco di partiti. Ferruccio de Bortoli, ex direttore del Corriere della Sera, esprime una visione positiva sulla creazione del partito, sottolineando l’importanza di avere una voce alternativa all’interno di una democrazia rappresentativa. Il Partito è fondato da associazioni come Orizzonti liberali di Luigi Marattin, Libdem, Nos di Roberto Bellia e Liberal forum di Piero Ruggi. De Bortoli evidenzia la necessità di alleanza tra le quattro associazioni per dialogare con altre forze politiche come Calenda e Renzi, sottolineando che a volte è necessario allearsi anche con chi ha posizioni distanti.

Critica i partiti classici, che avevano una capacità di inclusione, contrapposti a quelli della seconda Repubblica che tendono a frammentarsi in personalismi. De Bortoli penserebbe che un dialogo con Italia Viva e altri partiti di centro sia essenziale, poiché le idee vincenti spesso emergono da formazioni minoritarie, dimostrando vitalità democratica. Riconosce che le divisioni personali sono difficili da superare, dati i partiti personali della seconda Repubblica, dove il leader ha spesso prevalso su movimenti e ideali.

Critica il fatto che la Democrazia Cristiana della prima Repubblica sia riuscita a mantenere diverse anime unite, mentre oggi il dialogo sembra più complicato. Avverte che, in vista delle prossime elezioni, se il centrosinistra non offrirà proposte chiare, il centrodestra potrebbe vincere nuovamente. La collaborazione tra gli attori del centro politico appare quindi cruciale per il futuro.