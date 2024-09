“Un nuovo lavoro e una nuova fidanzata” La nuova vita di Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne, ecco cosa fa oggi l’ex cavaliere

Per diverse stagioni televisive, Riccardo Guarnieri è stato uno dei protagonisti indiscussi del celebre dating show condotto da Maria De Filippi, Uomini e Donne.

nuova vita di Riccardo Guarnieri

Ex corteggiatore ed ex fidanzato di Ida Platano, Guarnieri ha ormai da tempo abbandonato il programma e, stando alle ultime indiscrezioni trapelate sul suo conto, avrebbe stravolto completamente la sua vita. Non soltanto da un punto di vista strettamente personale, in quanto sarebbe legato da oltre un anno ad una donna lontana dal mondo dello spettacolo, ma anche sotto il profilo professionale.

Riccardo Guarnieri: svolta nella sua vita

Dopo la travagliata relazione che lo ha tenuto sentimentalmente legato ad un’altra storica protagonista del programma di Uomini e Donne, Ida Platano, Riccardo Guarnieri ha completamente cambiato vita. L’uomo, infatti, è da tempo legato ad una splendida ragazza, a quanto pare una modella, con cui condividerebbe una meravigliosa e seria storia d’amore.

ex coppia Uomini e Donne

A conferma di ciò, sarebbe giunta al celebre sito di gossip Isa e Chia una segnalazione da parte di un utente che confermerebbe la sua felice relazione amorosa:

“Sabato sera era a cena a Cisternino con la fidanzata, la madre, la sorella e il nipote. Stavano tutti insieme a tavola. Lui scherzava e rideva, e insieme hanno poi girato per le vie del paese. Lei bellissima, una modella, la stessa ragazza che si vedeva nelle foto uscite in precedenza. Direi fidanzatissimo, e in famiglia persino“.

Riccardo Guarnieri ha completamente cambiato vita dopo Uomini e Donne

Un’altra segnalazione, giunta sempre al noto sito, rivelerebbe invece il nuovo lavoro svolto da Riccardo Guarnieri:

“Ciao Isa e Chia, eccovi un aggiornamento post Uomini e Donne. Da qualche tempo Riccardo Guarnieri fa il cameriere in un ristorante di lusso in Salento, credo sia stellato. L’hanno visto tanti miei amici, e hanno detto tutti che è molto gentile e professionale. Il posto si chiama V*a, non so bene se faccia precisamente il cameriere, mi hanno detto che serviva il vino quindi potrebbe essere pure un sommelier”.