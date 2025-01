Un Nuovo Inizio: Reinserimento nel Lavoro Dopo il Carcere

Lele Mora, ex manager dei vip, è attualmente impegnato nel mercato di Torino dopo aver scontato una pena per evasione fiscale e bancarotta fraudolenta. Un tempo al centro del gossip italiano, ha collaborato con celebrity come Belen Rodriguez e Fabrizio Corona, prima di ritirarsi da quel mondo. Mora ha raccontato come, dopo la carcerazione, ha deciso di reinventarsi vendendo abbigliamento in una bancarella. Nonostante il suo passato, lui afferma di non sentirsi povero e di continuare a fare ciò che ama.

In una sua intervista, Mora ha condiviso che gli altri lo hanno criticato per la sua nuova vita, ma ha preso la situazione con dignità. Si definisce “bisnonno felice” e ha una rete di amici. Ricorda con orgoglio incontri con importanti personaggi, tra cui capi di Stato e pontefici, evidenziando il suo passato significativo nel mondo dello spettacolo. Rifiuta anche gli inviti delle televisioni, preferendo restare lontano da quella scena.

Ora, tra i banchi del mercato, trova gioia nel contatto con la gente comune, affermando che bastano uno o due vendite per rendere una giornata soddisfacente. Mora ha accettato il suo nuovo status, continuando a mantenere un certo livello di orgoglio e dignità nella sua vita. Nonostante i cambiamenti, il suo passato rimane una parte importante della sua identità, ma è concentrato sul presente e su ciò che ama fare.