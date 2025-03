Un nuovo impegno per la ricerca e la prevenzione

La Fondazione Italiana per lo Studio e la Lotta alle Malattie Infettive (Filmi) è stata istituita per affrontare le sfide globali delle malattie infettive, comprese la resistenza agli antibiotici e le infezioni emergenti. Essa sostiene la ricerca scientifica attraverso borse di studio e finanziamenti, promuovendo anche la sensibilizzazione su temi cruciali come l’antibiotico-resistenza e le malattie sessualmente trasmissibili. Roberto Cassinelli, presidente della Filmi, sottolinea come la pandemia di Covid-19 abbia accresciuto la consapevolezza sulla salute pubblica e l’importanza di un approccio multidisciplinare.

Le malattie infettive, causate da virus, batteri, funghi e parassiti, rappresentano una seria minaccia per la salute. L’abuso e l’uso improprio di antibiotici hanno portato a una crescente resistenza agli antibiotici, con l’Italia che registra uno dei tassi più alti in Europa. Filmi promuove studi per nuove terapie, sottolineando la necessità di un uso consapevole di tali farmaci. Inoltre, le malattie sessualmente trasmissibili, come HIV/AIDS e sifilide, mostrano un aumento preoccupante, rendendo essenziale l’educazione sessuale e la diffusione di strumenti di prevenzione.

La sorveglianza delle epidemie emerge come fondamentale, soprattutto alla luce delle nuove infezioni come il Covid-19 e ceppi di influenza aggressivi. La Filmi intende rafforzare la ricerca epidemiologica e collaborare con le autorità sanitarie per migliorare le risposte alle emergenze sanitarie. Un approccio cruciale nella strategia della Filmi è One Health, che evidenzia la connessione tra salute umana, animale e ambientale, sottolineando l’importanza della collaborazione tra diverse discipline per prevenire future pandemie.