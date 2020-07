Un farmaco dalle opportunità terapeutiche completamente nuove. In grado di migliorare difficoltà cognitive e sociali, sintomi neurologici e di altro tipo che accompagnano la sindrome di Down, i disturbi dello spettro autistico e altre patologie del neurosviluppo. A scoprirlo sono stati i ricercatori dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, in uno studio, realizzato con il supporto di Fondazione Telethon, appena pubblicato sulle pagine della rivista Chem. Visti i risultati estremamente promettenti – assicurano dall’Iit – potrebbero bastare appena un paio di anni per veder iniziare le prime sperimentazioni cliniche, che aprirebbero le porte all’utilizzo effettivo del farmaco da parte dei pazienti.

La ricerca è nata per individuare nuove molecole in grado di agire su una proteina, chiamata NKCC1, che agisce da trasportatore di ioni di cloro all’interno del cervello, e risulta fondamentale per regolare correttamente molte funzioni cerebrali. “Il nuovo lavoro prende spunto dai risultati di una ricerca che abbiamo realizzato con il mio team all’Iit nel 2015, in cui abbiamo dimostrato che un vecchio diuretico, utilizzato da più di 50 anni, è in grado di migliorare alcune difficoltà cognitive nelle persone con sindrome di Down”, spiega Laura Cancedda, direttrice del Brain Development and Disease Laboratory dell’Iit e coordinatrice del nuovo studio insieme a Marco De Vivo, a capo del Molecular Modeling and Drug Discovery Laboratory dell’IIT. “Quel farmaco ora è in fase di studio per molte patologie del neurosviluppo, ma per quanto promettente ha degli effetti collaterali legati alla sua natura di diuretico, che potrebbero rappresentare un problema in caso di uso prolungato. Per questo motivo abbiamo deciso di sviluppare una versione più mirata, che garantisse tutti i benefici della vecchia molecola, eliminandone però gli effetti collaterali”.

Il modello molecolare

È qui che entra in gioco il team di De Vivo. Grazie alle più moderne tecnologie computazionali i ricercatori hanno infatti studiato a fondo la struttura del farmaco per identificare le caratteristiche che determinano la sua azione diuretica, e quelle necessarie invece per inibire l’azione della proteina NKCC1. “Con le informazioni raccolte abbiamo realizzato un modello molecolare che ci ha permesso di capire cosa tenere e cosa eliminare dalla struttura della molecola per arrivare al farmaco che cercavamo”, spiega De Vivo. “I computer permettono di screenare velocemente migliaia di potenziali molecole, e una volta identificate le più promettenti le abbiamo prodotte nel nostro laboratorio, e sono quindi state sperimentate in vitro dal team della dottoressa Cancedda per verificare la loro azione. È stato un lavoro lungo e complesso, ma alla fine ci ha permesso di trovare la molecola più adatta, e una volta ottimizzata per migliorarne efficacia e sicurezza siamo passati finalmente ai test sul modello animale”.

Potenzialità interessanti

Tornando nel Brain Development and Disease Laboratory, il candidato farmaco è stato sperimentato su animali con patologie che simulano la sindrome di Down e i disturbi dello spettro autistico. E i risultati sono statti estremamente incoraggianti. “Nei nostri esperimenti la molecola ha dimostrato di alleviare sostanzialmente le difficoltà di memoria e apprendimento che caratterizzano la sindrome di Down, e di migliorare notevolmente anche i problemi di socialità e i comportamenti ripetitivi presenti nei disturbi dello spettro autistico”, sottolinea Cancedda. “Le potenzialità terapeutiche del farmaco sono quindi molto interessanti, e potrebbero risultare anche maggiori se venisse somministrato precocemente, a partire dall’infanzia, quando il cervello è ancora in fase di sviluppo. Una possibilità che approfondiremo in futuro con nuove ricerche”.

Sull’uomo tra qualche anno

Per arrivare alla sperimentazione sull’uomo, ovviamente, c’è ancora molto da fare. Ma con i fondi necessari i primi trial clinici potrebbero iniziare già nel giro di pochi anni. “Al momento siamo a un paio di anni di lavoro da un’eventuale fase clinica”, spiega De Vivo. “Quel che serve realmente sono investitori che ci aiutino a raccogliere i fondi necessari per portare avanti le ricerche. Per questo motivo stiamo per lanciare una start-up insieme all’Iit, che ha l’obbiettivo di rendere disponibile il prima possibile il farmaco per i tanti pazienti che potrebbero trarne beneficio”.