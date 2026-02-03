Il mondo del cinema a volte riporta alla luce storie poco note al grande pubblico. Queste vicende possono offrire spunti di riflessione sulla storia recente.
Un nuovo trailer presenta “Michael”, film biografico su Michael Jackson. L’anteprima mostra un ritratto della vita e della carriera complessa del celebre artista. Il film, diretto da Antoine Fuqua, arriverà nelle sale cinematografiche nell’aprile 2025.
Un nuovo extraterrestre chiama Michael
