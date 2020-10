I Pinguini Tattici Nucleari sono pronti a lanciare un nuovo EP, che arriverà in concomitanza con il primo romanzo di Riccardo Zanotti.

I Pinguini Tattici Nucleari iniziano a svelare i propri programmi. È in arrivo un nuovo EP, intitolato Ahia!, come il primo romanzo del cantante della band, Riccardo Zanotti. Mentre il volume è già preordinabile ed è in uscita il 3 novembre, per poter ascoltare il nuovo EP della band bergamasca bisognerà aspettare un po’ di più, fino al prossimo dicembre.

Il primo romanzo di Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari

Riccardo Zanotti si dà alla scrittura. Dopo aver conquistato il pubblico nelle vesti di cantautore, l’artista bergamasco è pronto a debuttare nel mondo della letteratura con un romanzo che racconta la storia del primo incontro tra un ragazzo e suo padre.

Stando a quanto anticipato dall’artista, il protagonista Giovanni scopre dalla mamma Milly in punto di morte il nome del padre. Sceglie quindi di mettersi alla sua ricerca e riesce a trovarlo. I due iniziano così a conoscersi e, nonostante siano profondamente diversi, scoprono una passione in comune: quello per la musica.

Pinguini Tattici Nucleari, Ahia!: il nuovo EP

E a proposito di musica, è in arrivo anche un EP che porta lo stesso titolo del romanzo di Zanotti. La data di uscita è quella del 4 dicembre. Spiega lo stesso cantautore in un post: “Ahia è una parola affascinante. Nessuno te la insegna. Non è che un giorno, quando sei bambino, tua mamma arriva e ti dice: ‘È qualcosa che devi esclamare quando ti fai male’ […] Prima che essere parola, è una reazione, o ancora meglio una smorfia, quasi un gioco. Non ha etimologia, perché non ha storia: è semplicemente qualcosa che esiste e che diamo per scontato“.

