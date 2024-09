Un Nuovo Capitolo per l’Intelligenza Artificiale

Con l’annuncio dei nuovi processori Core Ultra, Intel punta su efficienza energetica e prestazioni. È infatti la stessa azienda a definire la novità come una “svolta nelle prestazioni e nell’efficienza degli AI PC“.

Questo è quello che si legge in un comunicato stampa che abbiamo ricevuto nella giornata del 3 settembre 2024, ma in generale Core Ultra 200V rappresenta la famiglia di processori x86 Intel più efficiente di sempre. Queste soluzioni saranno alla base degli AI PC di oltre 20 dei principali produttori al mondo.

In totale, saranno oltre 80 dispositivi consumer a utilizzare questa tecnologia. Le promesse sono quelle di consumi energetici ridotti fino al 50% negli AI PC e fino a 120 TOPS (tera operazioni al secondo) totali ripartiti tra CPU, GPU e NPU (Neural Processing Unit). Di mezzo c’è una NPU di quarta generazione, descritta come fino a 4 volte più potente rispetto alla precedente generazione, ma non mancano anche degli ottimizzati Performance-core (P-core) ed Efficient-core (E-core). I TOPS della piattaforma vengono attivati in oltre 300 funzionalità accelerate dall’IA.

Si fa notare il debutto della nuova microarchitettura grafica Xe2 di Intel, pensata per offrire un passo in avanti significativo in termini di performance grafiche in mobilità. L’azienda cita a tal proposito un aumento medio del 30% nelle prestazioni. La GPU Intel Arc integrata dispone di ben otto nuovi core Xe di seconda generazione, così come di otto unità di Ray Tracing. C’è il supporto a un massimo di tre monitor 4K.

Per la prossima evoluzione in campo di AI PC, i processori della serie Intel Core Ultra 200V offrono prestazioni fino a tre volte superiori per thread, arrivando fino all’80% a livello di incremento delle prestazioni di picco. Se utilizzati per applicazioni di produttività, possono offrire fino a 20 ore di autonomia.

Quali saranno i dispositivi basati su processori Intel Core Ultra 200V series? Si tratterà principalmente di laptop Intel Evo Edition. Per maggiori dettagli sulla certificazione, potrebbe interessarvi fare riferimento all’approfondimento sul programma Intel Evo.