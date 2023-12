Un nuovo cantante è entrato ad Amici, su Spotify ha milioni di stream

Un nuovo cantante è entrato a far parte della classe della 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Un ingresso fortemente voluto da Rudy Zerbi che vanta su Spotify già un paio di milioni di streams. Sto parlando di Malìa, un giovane artista noto ai più per il brano Maiorca.

Malìa, come riportato dalle anticipazioni di Amici News, non è entrato nella classe prendendo il posto di qualcuno, ma come alunno extra proposto da Rudy Zerbi. Per entrare ha dovuto sostenere una sfida con un altro pretendente di nome Yuri, voluto da Anna Pettinelli, che però ha avuto la peggio.

Ecco il brano che ha 2 milioni di visualizzazioni:

Malìa è stato chiamato dopo l’eliminazione della scorsa settimana di Holy Francisco.

“Il mio percorso nella scuola non è stato dei migliori, ma sono fiero di essere stato sempre me stesso nel bene e nel male” – ha dichiarato Holy Francisco nel corso della sua intervista per ComingSoon – “Sicuramente avrei potuto giocare meglio le mie carte, ma sono dell’opinione che il passato è passato e per citare gli Oasis: “Don’t look back in Anger”. Mi porterò per sempre nel cuore le risate, gli scherzi, le uscite e anche le litigate con i miei compagni”. […] Anna Pettinelli per me è stata una vera e propria mamma, mi ha sempre difeso davanti a tutto e tutti. È stata una grande coach, mi ha aiutato tantissimo a crescere e ad imparare ad incassare anche i colpi più duri. Le critiche di Rudy Zerbi, seppure dure, non mi hanno mai demoralizzato. Sono un ragazzo abbastanza forte e per fortuna sono riuscito a trasformare le critiche in un carburante per spingere di più”.