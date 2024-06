“Un nuovo amore per lei” Ida non può essere più felice di così: ci sono le prove

È stata una delle protagoniste indiscusse degli ultimi periodi di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi che oggi si è preso una pausa per l’estate, per poi tornare in grande spolvero a settembre. Ha ricevuto critiche e accuse, anche dai suoi corteggiatori, oltre che dai telespettatori. Oggi Ida Platano è felice con un nuovo amore? Ha detto per sempre addio a Mario?

Dopo la fine della storia d’amore con Mario Cusitore e il dito puntato di Pierpaolo nello studio di Uomini e Donne, pare che la dama abbia deciso di aprire il suo cuore a un nuovo amore. Anche se ancora vuole mantenere il massimo riserbo.

La sua storia al dating show di Maria De Filippi non è finita nel migliore dei modi. Lei è uscita dal programma di Canale 5 senza fare una scelta: non ha scelto nessuno dei corteggiatori che per lungo tempo hanno provato a far breccia nel suo cuore.

E pensare che Mario Cusitore non ha mai smesso di provarci e di continuare a frequentare Ida, per la quale si è fatto anche un tatuaggio con il nome della donna. Le cose tra loro non sono andate come tutti speravano.

Eppure lui non ne vuole sapere di cancellare quel tatuaggio. Vuole che rimanga con lui, perché non ha alcun motivo per toglierlo. Lui prova ancora dei sentimenti per lei, ma la donna sembra aver già voltato pagina ed essersi consolata tra le braccia di qualcun altro.

Ida Platano, chi è il nuovo amore misterioso?

Secondo i bene informati Ida Platano starebbe cercando l’amore lontano dalla televisione. Alcuni indizi suggerirebbero che forse Cupido ha già fatto breccia nel suo cuore. Nell’ultima storia che ha pubblicato si legge l’oroscopo dell’Ariete e per tutti questo è un chiaro segno che lei è felicemente innamorata.

“Ariete. Tue sei la luce e il buio, il paradiso e l’inferno, il sole e la tempesta. Tu sei cuore e anima”, questo c’è scritto nella sua storia su Instagram. Sarà davvero un messaggio sibillino per annunciare una bella notizia dal punto di vista sentimentale?