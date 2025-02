“Un nuovo amore: Chi è?”

Oggi a “La Volta Buona”, Adriana Volpe ha rivelato di essersi innamorata di nuovo. La conduttrice, sotto gli occhi curiosi del pubblico e con la complicità di Caterina Balivo, ha annunciato di aver ritrovato l’amore dopo una relazione complicata con il suo ex. Il fortunato è Dario Costantini, un imprenditore conosciuto durante le riprese del programma “Cerchiamo te: missione lavoro”.

Adriana ha condiviso la sua emozione, descrivendo come il loro incontro sia avvenuto in un contesto professionale. Durante un’intervista, ha notato la profondità degli occhi di Dario e ha sentito un’immediata connessione: “Ho detto che persona profonda, seria, affidabile”, ha affermato. Anche se l’attrazione è stata istantanea, Adriana ha messo in risalto il carattere di Costantini, sottolineando il suo senso di responsabilità e la sua riservatezza.

Ha messo in evidenza che Dario è una persona educata, descrivendolo come garbato e molto serio. Un aspetto che le piace di lui è il suo abituale ritrovarsi a leggere i giornali fino a tardi, indicativo della sua voglia di essere informato. Questo senso di serietà è, secondo Adriana, un valore fondamentale.

In conclusione, il nuovo amore sembra portare una ventata di freschezza nella vita di Adriana Volpe, che ha trovato soddisfazione e stabilità in questo nuovo capitolo della sua vita sentimentale.