Gio Evan, Mareducato: il nuovo album del cantautore di Molfetta, protagonista del Festival di Sanremo 2021. In arrivo anche una raccolta di poesie.

Gio Evan non s’accontenta. Per Sanremo, o meglio, subito dopo Sanremo, ha già preparato non una sola uscita, ma una doppia uscita. L’artista di Molfetta è infatti pronto a lanciare un nuovo album e una nuova raccolta di poesie. Ad annunciarlo è stato lo stesso Gio attraverso un post sul suo account ufficiale sui social.

Gio Evan: il nuovo album è Mareducato

Il nuovo disco del cantautore nativo di Molfetta è in arrivo il 12 marzo, una settimana dopo la fine di Sanremo. S’intitola Mareducato e conterrà anche il brano presentato sul palco dell’Ariston, Arnica. Una grande novità per l’artista pugliese 32enne, che all’attivo ha già due dischi (l’ultimo, Natura molta, datato 2019).

chitarra acustica

Il nuovo lavoro di Gio può essere definito come un vero e proprio concept album diviso in due parti. Nella prima sono presenti dieci canzoni, tappe di un viaggio immaginario dalla riva alle profondità marittime. Tappe che rappresentano uno stato d’animo, conoscenza di se stessi e dei propri limiti. La seconda parte dà invece spazio alla poetica di Evan, con la recitazione di dieci poesie inedite accompagnate dalla musica in sottofondo.

Ci siamo fatti mare, il nuovo libro di poesie di Gio Evan

Quattro giorni dopo l’arrivo del nuovo album, Evan pubblicherà anche una nuova raccolta di poesie, Ci siamo fatti mare, in arrivo per Rizzoli. Questo il messaggio postato dal cantautore di Molfetta per presentare questa imminente uscita:

“Abisso viene dal greco, abyssos: profondo

e profondo viened da pro/fundus

che sta per ‘avanti nel fondo’.

Ho solo bisogno di vivere in superficie con profondità

e non di vivere di profonda superficialità.

Non ho altro da aggiungere vostro onore.

.

Questo è il mio abisso.

Love assai.“

Di seguito il post: