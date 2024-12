Un Natale in Carpool Karaoke: LADY GAGA, DUA LIPA e CHAPPELL ROAN su Apple TV+

Apple celebra il Natale con uno speciale della popolare serie Carpool Karaoke: The Series, intitolato A Carpool Karaoke Christmas. Questo episodio speciale sarà disponibile in streaming su Apple TV+ e Apple Music a partire da sabato 21 dicembre. Il cast stellare include Lady Gaga, Dua Lipa e la nuova stella Chappell Roan, affiancati da Zane Lowe di Apple Music. In questo speciale, le icone musicali e la talentuosa emergente si uniranno per un viaggio musicale festivo, esibendosi in classici natalizi come “Have Yourself a Merry Little Christmas” e “Last Christmas”, oltre che nei loro successi, tra cui “Die With A Smile” di Lady Gaga, “Houdini” di Dua Lipa e “Good Luck, Babe!” di Chappell Roan.

Un elemento sorprendente dello speciale è una versione esclusiva di “Santa Claus Is Comin’ to Town”, realizzata da Zane Lowe insieme a Lady Gaga, già disponibile su Apple Music e altre piattaforme musicali. Zane Lowe, con il suo stile unico, guida lo show, creando momenti di leggerezza e divertimento. Lowe ha commentato che “questa è stata l’esperienza più divertente mai vissuta in auto”, mentre James Corden ha espresso entusiasmo per il Natale, affermando che non vede l’ora che tutti possano godere di questo spettacolo.

A Carpool Karaoke Christmas rappresenta il culmine di una serie di successo che ha ricevuto numerosi premi, tra cui Emmy, Producers Guild Awards e Writers Guild Awards, per cinque stagioni consecutive. Questo dimostra quanto la serie sia apprezzata dal pubblico globale. L’episodio promette di portare un’atmosfera natalizia e di intrattenimento, consolidando ulteriormente il successo della serie Carpool Karaoke.

Infine, il trailer e altre informazioni evidenziano l’arrivo di questo speciale natalizio, atteso da molti fan. A Carpool Karaoke Christmas sarà un’occasione imperdibile per vivere la magia del Natale attraverso la musica, le risate e i meravigliosi ospiti che hanno reso la serie famosa in tutto il mondo. Gli spettatori possono quindi prepararsi per un’esperienza festiva senza precedenti, con il calore e la gioia delle celebrazioni natalizie, disponibili a partire dal 21 dicembre.