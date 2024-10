Un Motorola a meno di 100 euro: Scopri le Migliori Offerte

Torna l’offerta tech del Volantino Esselunga con un’interessante promozione: il Motorola Moto G04S a soli 95 euro. Questa offerta, disponibile fino al 26 ottobre 2024, è un’opportunità da non perdere per chi cerca uno smartphone Android economico, pratico e completo, adatto sia per la comunicazione personale che per l’uso professionale.

Il Motorola Moto G04S si distingue per un display HD+ da 6,56 pollici, che offre una buona esperienza visiva per navigare, guardare video e giocare. Il dispositivo è alimentato da un chipset Unisoc T606 e opera su Android 14. Questo modello in promozione è dotato di uno spazio di archiviazione di 128 GB e 8 GB di RAM.

In termini di fotocamere, il Moto G04S presenta una fotocamera principale da 50 Megapixel, permettendo di scattare foto dettagliate e registrare video in full HD. La fotocamera frontale da 5 Megapixel è ideale per selfie e videochiamate. La ricarica rapida da 15W è supportata, insieme a una batteria da 5.000 mAh che garantisce un uso prolungato. Non mancano poi le opzioni di connettività, tra cui LTE 4G, Wi-Fi e GPS.

Essendo un’offerta a tempo limitato, è consigliabile verificare la disponibilità del prodotto presso il punto vendita scelto. Sul sito ufficiale di Esselunga è possibile consultare la lista dei negozi.

In conclusione, l’offerta del Motorola Moto G04S a 95 euro rappresenta un’occasione da cogliere al volo per chi desidera uno smartphone potente a un prezzo accessibile. Grazie alle sue eccellenti caratteristiche tecniche e al prezzo competitivo, il Moto G04S è perfetto per chi cerca un dispositivo affidabile senza un grande investimento. Non perdere l’occasione e approfitta di questa promozione da Esselunga per aggiornare il tuo smartphone!