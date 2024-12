Un Mondo a Nuove Regole: L’Inesorabile Intervento dello Stato

Mario Draghi ha ricevuto il premio ISPI 2024, un riconoscimento dedicato a personalità che hanno rafforzato l’immagine dell’Italia nel mondo, istituito in memoria dell’Ambasciatore Boris Biancheri. La cerimonia di premiazione si è svolta a Palazzo Clerici, Milano. In passato, il premio è stato conferito a figure note come Samantha Cristoforetti e Paolo Gentiloni. Durante l’evento, Draghi ha sottolineato l’importanza dell’ottimismo e della competenza per un leader, affermando che la legittimazione ottenuta attraverso le elezioni è fondamentale per facilitare le riforme.

Draghi ha espresso preoccupazione per le difficoltà e le liti interne nei singoli Stati membri dell’Unione Europea, che influenzano anche le nomine dei commissari e l’operato della commissione europea. Ha notato che la politica nazionale e quella europea si influenzano reciprocamente, rendendo necessaria una maggiore coesione.

Sulla politica industriale europea, Draghi ha invitato a un ripensamento, affermando che l’Europa deve affrontare la propria vulnerabilità ai cambiamenti di mercato, soprattutto alla luce delle minacce protezioniste, come quelle originarie dagli Stati Uniti. Ha sottolineato che l’UE è più vulnerabile rispetto ad altre aree del mondo, essendo un continente altamente aperto al commercio internazionale.

Draghi ha evidenziato la necessità di essere pragmatici, analizzando i vari settori per affrontare le sfide globali. Ha citato esempio nei settori dei pannelli solari e delle tecnologie strategiche, come l’energia e le batterie, dove è importante mantenere posti di lavoro e garantire l’autonomia. Ha dichiarato che, mentre in passato il concetto di politica industriale era considerato un tabù, ora è evidente che il mercato unico è essenziale per la crescita e la produttività, ma le barriere nazionali stanno crescendo.

Infine, Draghi ha discusso la questione del finanziamento dell’innovazione, sottolineando che le banche non sono efficaci nel sostenere questo ambito. Ha proposto di spostare il focus dal debito all’equity nel mercato finanziario, suggerendo che un’integrazione tra i mercati è cruciale per il futuro dell’Europa e dell’industria.